Regionale hittegolf in het zuiden begint vandaag

In het zuiden van het land is dinsdag de eerste regionale hittegolf gestart. In het Limburgse Arcen werd even voor het middaguur 25 graden gemeten. Naar verwachting zal dit de eerste dag zijn van een regionale hittegolf, meldt Weer.nl.

Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen op rij 25 graden of warmer is, waarvan drie dagen 30 graden. Komende zaterdag wordt in het zuidwesten, zuiden en zuidoosten aan deze criteria voldaan. Als dit ook in De Bilt lukt, mogen we spreken van een landelijke hittegolf, maar die kans is ongeveer dertig procent.

Let op voor felle zon

Landelijk is het dinsdag schitterend weer. In sommige delen van het land is wat sluierbewolking, maar de zon schijnt hier doorheen. Mensen die veel buiten zijn, worden wel gewaarschuwd, want de zon is fel. Met een zonkracht van 7 tot 8 kun je al binnen een kwartier verbranden.

De temperatuur langs de stranden is tussen de 21 en 24 graden, al steekt er langs de kustgebieden een zeewind op. Hierdoor kan de temperatuur in de middag enkele graden zakken. In de Randstad stijgt het kwik naar 26 graden, in het zuidoosten kan het lokaal zelfs 28 graden worden.

Tropische temperaturen

De komende dagen blijft het warm. Woensdag wordt het 25 tot 30 graden en belooft het zelfs de eerste tropische dag van dit jaar te worden, met temperaturen in het zuiden die ruimschoots de 30 graden passeren. Opnieuw is de zon erg sterk. Donderdag verandert er weinig aan het hete zomerweer.

Vrijdag wordt de warmste dag van de week. In vrijwel het hele land wordt het dan tropisch warm met 30 tot 32 graden. Zaterdag koelt het wat af, maar met temperaturen tussen de 25 en 30 graden is het dan nog steeds tropisch.