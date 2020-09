Reddingsbrigade wil landelijke maatregelen: 'Steeds meer mensen kunnen niet zwemmen'

De Reddingsbrigade wil bezoekers meer gaan informeren over het weer en gevaarlijke stromingen. “Honderden mensen zijn deze zomer gered, anders waren ze verdronken”, zegt een vrijwilliger.

Ernst Brokmeier werkt vrijwillig bij de Reddingsbrigade in Zandvoort. Hij stond de hele zomer op het strand en heeft naar eigen zeggen een gigantisch drukke zomer gehad. “We zien een trend die we al jaren zien. We moeten steeds meer mensen helpen, ondanks dat we lokaal en landelijk nooit te klagen hebben over aandacht”, zo vertelt hij aan Hart van Nederland.

Zee is geen zwembad

“In de basis zien we steeds meer mensen die op het strand komen die niet of nauwelijks kunnen zwemmen. Dat was dit jaar nog extremer door corona. Mensen die normaal naar het buitenland gaan, gingen nu naar de kust. Ook denken sommige mensen dat de zee een zwembad is. Maar we hebben te maken met aflandige wind en stroming.”

Om de bezoekers te waarschuwen, zijn er al diverse maatregelen genomen. “Het is lastig om mensen te bereiken. Er hangen vlaggen, er staan borden, maar mensen zien het niet. Daarom zijn we nu landelijk aan het kijken wat we kunnen doen om het te verbeteren.” Hij neemt de waarschuwingen op de skipiste als voorbeeld. “Daar staat boven de gondel een zwaailicht als het gevaarlijk is. Mensen letten daar wel op, maar op een strand zien mensen het gewoon niet.”

Zwarte dag

Hij blikt terug naar 9 augustus, een zwarte dag. Door een sterke aflandige wind en muien overleden in totaal vier mensen op verschillende stranden. Een klap voor de Reddingsbrigade. Dat willen ze het liefste nooit meer. Vandaar de plannen voor maatregelen. Een van de opties kan het neerzetten van matrixborden zijn. “Door corona had de gemeente de borden al staan, daarop hebben we waarschuwingen mee laten draaien.” Een ander idee is een landelijke app. “Als je dan op het strand bent en het wordt gevaarlijk, kunnen we bijvoorbeeld een pushbericht sturen.”

Over twee weken is er een landelijk overleg om de zomer te evalueren, dan worden ook deze plannen besproken.