Ondernemers Tilburg klaar met gemeente om boetebeleid reclameborden

Boos zijn ze, de ondernemers in de binnenstad van Tilburg. Handhavers treden daar namelijk heel streng op tegen reclameborden die op de straat staan. De eerste boetes zijn al uitgedeeld, ook zelfs zonder waarschuwing.

En dat is nu met alle beperkingen rond corona niet te doen. De ondernemers hopen juist nu op wat flexibiliteit van de gemeente. Ze hebben het al moeilijk genoeg, omdat er flink minder klanten over de vloer komen.

Reclameborden weg

Wat is er dan precies aan de hand? Vorig jaar september, ruim voor de coronacrisis, heeft de gemeente Tilburg een nieuw beleid doorgevoerd. Geen reclameborden meer op straat, om zo de boel netjes te houden. De gemeente zegt tegen Hart van Nederland dat de ondernemers het daar zelf ook mee eens waren. Prima, iedereen hield zich eraan, iedereen blij.

Maar nu zitten we middenin de coronacrisis. En daarom hebben meerdere ondernemers toch de borden weer even van stal gehaald, in de hoop zo meer klanten te trekken. Maar de handhavers treden streng op.

Boete en waarschuwing

Jan Mutsaers heeft een lederwarenwinkel aan de Heuvelstraat en kreeg – zonder de juist gebruikelijke waarschuwing – direct een boete op de mat. Hij is enorm boos. En teleurgesteld. Ook verderop in de straat was het raak. Henk Hoosbeek van het pannenkoekenrestaurant aldaar kreeg een waarschuwing voor het plaatsen van een reclamebord.

Hij had liever gezien dat de handhavers eerst even bij hem naar binnen waren gelopen om te overleggen. Zijn bord stond op die bewuste dag namelijk op de verkeerde plaats. Foutje van een van de personeelsleden. Normaliter staat zijn bord in een steegje, en dus niet op straat.

Anderhalvemetersamenleving

Een boete, of een waarschuwing, zou volgens de ondernemers in een normale situatie terecht zijn. Maar nu vragen ze zich hardop af of de gemeente niet wat flexibeler kan zijn. In een reactie zegt de gemeente dat de regels vorig jaar zo afgesproken zijn mét de ondernemers. Daarom handhaven ze ook als de regels worden overtreden.

Ook wil de gemeente benadrukken dat ze druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de ‘anderhalvemetersamenleving’ in verband met corona. Daar passen de borden niet bij, volgens een woordvoerder. Wel geven ze toe dat de handhavers te snel hebben gehandeld door bij Jan Mutsaers direct een boete uit te schrijven. Ze zullen daarom met de desbetreffende handhavers in gesprek gaan over dit voorval.

Foto ter illustratie.