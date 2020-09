Rechtszaak van Urker die vuurwerkbom plaatste is uitgesteld

De strafzaak van een 28-jarige man uit Urk, die wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie in een gezinswoning in Urk, wordt uitgesteld naar 23 december.

Dat heeft de rechtbank vrijdag besloten op verzoek van zijn nieuwe advocaat. De advocaat heeft meer tijd nodig om zich goed voor te bereiden op de inhoudelijke behandeling.

Vuurwerkbom

De rechtbank in Lelystad behandelt vrijdag wel de zaak tegen een 24-jarige man uit Espel (Noordoostpolder). Het Openbaar Ministerie verdenkt beiden van poging tot moord of doodslag en het veroorzaken van een ontploffing. Ze zouden op zondag 3 november vorig jaar in een huis aan de Golfoploop in Urk een vuurwerkbom naar binnen hebben gegooid.

De politie denkt dat de daders zich vergist hebben in het huis en dat de aanslag eigenlijk was gericht tegen een echtpaar dat een dag eerder aan de politie had doorgegeven dat er mogelijk illegaal vuurwerk in dozen in een auto zat.

Door de explosie raakte niemand gewond. De vuurwerkbom zorgde wel voor enorme schade in de woning. Deuren lagen eruit, een tussenmuur werd weggeblazen en in dragende muren ontstonden scheuren.

Videoverbinding

De Urker woont vrijdag de zitting bij via een videoverbinding vanuit het huis van bewaring in Nieuwegein. Hij beriep zich tot nu toe op zijn zwijgrecht, maar kondigde vrijdag aan dat hij op 23 december wel een uitgebreide verklaring zal afleggen in de rechtbank als zijn zaak inhoudelijk wordt behandeld.

De 28-jarige verdachte uit Urk werd in december gearresteerd. De 24-jarige man uit Espel werd in februari opgepakt. Dit nadat de politie zijn naam en foto had vrijgegeven en hij zich maar niet meldde.

ANP