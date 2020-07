Eindhovense 'urnendief' komt niet opdagen bij rechtszaak

Donderdag begon de rechtszaak tegen Damian H., de man die vorig jaar een kindergraf zou hebben geopend en wordt verdacht meerdere uren te hebben gestolen. Hij was echter niet aanwezig en dus werd de zitting uitgesteld.

Vorig jaar werden er vier urnen gestolen op crematorium Rijtackers in Eindhoven. In oktober werd Damian H. aangehouden in verband met de diefstallen. Hij wordt er ook van verdacht op een begraafplaats in het naburige Veldhoven een kindergraf te hebben geopend en de resten van een te vroeg geboren baby eruit te hebben gehaald.

Diefstallen en vernielingen

De Eindhovenaar zegt zelf dat er niets in het graf lag, maar het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen. “Er lag wel degelijk een babylijkje in. Het is onbekend wat hij ermee heeft gedaan, want de resten zijn niet teruggevonden.” Nadat het geopende graf werd ontdekt, bleek ook in een ander kindergraf te zijn gegraven.

De recherche onderzocht uiteindelijk tien diefstallen en vernielingen op verschillende begraafplaatsen in de regio. Of die allemaal het werk van Damian H. zijn geweest moet tijdens de rechtszaak blijken.

Naar ggz-instelling

Damian H. was donderdag op de eerste procesdag niet aanwezig. Volgens zijn advocaat was dat omdat hij psychische klachten heeft en suïcidaal is. De rechtbank vindt het van belang de verdachte zelf te spreken en eiste dat hij bij zijn proces aanwezig is. Omdat dat donderdag niet lukte, is de zaak nu uitgesteld.

De rechtbank heeft bepaald dat er bij de volgende zitting gedragsdeskundigen komen vertellen over de psychische toestand van Damian H. Begin dit jaar werd zijn voorarrest opgeheven zodat de Eindhovenaar snel in behandeling kon bij een ggz-instelling. In 2017 werd hij al eens veroordeeld voor ‘satanistische feiten’.

Bovenstaande reportage werd in november uitgezonden in Hart van Nederland.

