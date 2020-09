Genoeg geld ingezameld voor rechtszaak om macht koning te beperken

Het Republikeins Genootschap stapt naar de rechter om een collectieve zaak aan te spannen tegen de macht van de koning. De organisatie heeft in vijf dagen met een crowdfundactie een bedrag van 25.000 euro opgehaald, genoeg om de juridische kosten te kunnen betalen.

Met de rechtszaak wil het genootschap de rol van het ongekozen staatshoofd in de rechtspraak inperken. Die gaat volgens de organisatie in tegen het Europees recht van een eerlijk en onafhankelijk juridisch proces. “Van vrije rechtspraak is geen sprake. Advocaten zweren trouw aan de vorst, rechters worden door hem benoemd en de wetten waar hij zich op baseert, zijn geschreven door de regering waarvan de koning het hoofd is”, aldus voorzitter Floris Müller.

Grote donateurs

Zo’n zeshonderd mensen hebben geld gestort. “Er zijn enkele grotere donateurs, maar over het algemeen gaat het om giften van 5, 10 of 20 euro”, zegt Müller. Het Republikeins Genootschap heeft 10.000 leden en volgers.

