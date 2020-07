Schaatswereld rouwt om Lara van Ruijven: 'Ik mis je nu al zo ontzettend'

De schaatswereld uit groot verdriet over de dood van shorttrackster Lara van Ruijven. De topsporter overleed vrijdag in het ziekenhuis van Perpignan aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.

Van Ruijven, wereldkampioene op de 500 meter, werd eind juni tijdens een trainingskamp ernstig ziek. Ze werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De diagnose was een auto-immuunziekte, die leidde tot ernstige complicaties, waaronder inwendige bloedingen. Sinds 29 juni lag ze op de ic-afdeling, waar ze in een kunstmatig coma werd gehouden.

Reacties op dood Lara van Ruijven

“Rust zacht lieve lieve Lara,” schrijft mede-shorttracker Suzanne Schulting op Instagram. “Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen. Dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen.”

Teamgenoot Yara van Kerkhof deelt: “Je lach, je geklets, je interesse, je positieve instelling, je wil, je naïviteit, je verwondering maar bovenal je aanwezigheid… Ik mis je nu al zo ontzettend lieve Laar. VOOR ALTIJD IN MIJN HART.”

Verlies gaat gevoeld worden

“Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden”, reageert bondscoach Jeroen Otter. “Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk.”

Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB: “We hebben zo meegeleefd met Lara, haar familie en het shorttrackteam. Dat zij in de bloei van haar leven ineens van ons wordt weggerukt, is niet te bevatten. Namens de KNSB wens ik Lara’s vriend, familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit immense verlies.”

#Panterhart

Shorttracker Daan Breeuwsma deelt dat niemand zonder Lara kan. “En toch moeten wij je laten gaan. Jouw panterhart zal voor altijd in ons hart zijn. Kampioen ben je voor altijd.” Sjinkie Knegt en Jorien ter Mors delen een panterhart via Instagram Stories. Van Ruijven stond op het ijs altijd klaar om toe te slaan, als een panter. De hashtag #panterhart is nu trending op Twitter.

Rust zacht lieve stoere mooie Lara. Ik wij iedereen kan niet zonder jou en toch moeten wij je laten gaan. Jou panter hart zal voor altijd in ons hart zijn. Kampioen ben je voor altijd.

