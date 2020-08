Uit onderzoek van Wat vindt Nederland blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het coronabeleid van het kabinet. Tijdens de persconferentie reageerde premier Rutte op vragen hierover door Hart van Nederland.

Verslaggever Léon Mastik benadrukte dat uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de deelnemers in de afgelopen tijd minder vertrouwen heeft gekregen in de aanpak van coronacrisis. Zeven op de tien Nederlanders dacht bovendien dat landgenoten zich toch niet aan eventuele verscherpingen zouden houden.

Lees ook: Bijna de helft van de Nederlanders heeft minder vertrouwen in het coronabeleid

‘Politiek kan weinig doen’

Dat ziet Rutte heel anders, bleek tijdens persconferentie. “We zijn een volwassen land, en solidair”, vindt hij. De minister-president denkt dat de meeste mensen schrikken van de stijgende cijfers, beter zullen oppassen en er niet voor zullen kiezen om de maatregelen “te laten versloffen”.

Maar áls dat laatste wel zou gebeuren, is er weinig dat de politiek daaraan kan doen, aldus de premier. “We zijn een vrij land. Stel dat Nederland zou zeggen: we gaan knuffelen en geen handen wassen, dan is dat een keuze.”

Lees ook: Rutte doet oproep aan jongeren: ‘Neem je verantwoordelijkheid, voor jezelf en anderen’

‘Ik heb niet de macht’

Rutte zei “niet de macht te hebben om dat verbieden, want dit is geen dictatuur met politie voor de voordeuren. Maar ik denk dat we die keuze niet gaan maken.” Ons land moet het volgens hem hebben van “volwassen Nederlanders die in een volwassen economie de feiten onder ogen zien”.

“Volhouden en de schouders eronder zetten”, benadrukte de premier tot slot, “dan is het ‘nieuwe normaal’ niet meer nodig”.