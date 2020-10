Premier Mark Rutte vindt het “onacceptabel” dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangifte heeft gedaan tegen Geert Wilders. “Wij zullen dit op alle niveaus bij de Turken onder de aandacht brengen.”

Dinsdag werd bekend dat Erdogan via zijn advocaat een klacht heeft ingediend tegen Wilders. De PVV-leider deelde afgelopen zaterdag op Twitter een spotprent van Erdogan en noemde hem een “terrorist”. Daarmee zou hij het Turkse staatshoofd hebben beledigd. De aanklacht zou volgens Turkse media daarmee te maken hebben.

(Tekst gaat verder onder tweet)

‘Spotprenten horen in vrij land’

“Ik heb een heel simpele boodschap voor president Erdogan”, reageert Rutte. “In Nederland beschouwen we vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed.” Volgens de minister-president horen daar ook cartoons bij. “In een vrij, democratisch land horen spotprenten, horen alle vormen van kritiek.”

“Een aangifte tegen een Nederlands politicus, wat mogelijk zelfs kan leiden tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, is niet acceptabel”, waarschuwt hij. Rutte verwacht niet dat Wilders zich door de aangifte laat intimideren, maar is bang dat anderen dat misschien wel zullen zijn.

‘Erdogan bluft niet’

Daar is de PVV-leider het mee eens. “Dit raakt niet alleen de vrijheid van meningsuiting van mij, maar van iedereen in Europa die kritiek heeft op Erdogan”, aldus Wilders. Hij noemt het “hartstikke goed” dat Rutte afstand neemt van de aangifte. “Maar het gaat natuurlijk om het resultaat.”

Lees ook: Geert Wilders: aangifte Erdogan is de wereld op zijn kop

De politicus hoopt daarom dat de aangifte “met diplomatieke druk” zo snel mogelijk van tafel gaat om te voorkomen dat hij in Turkije voor de rechter moet verschijnen. “Erdogan is een tiran. De man bluft niet, als hij zegt ‘we gaan je vervolgen’, dan zal hij dat waarschijnlijk ook gaan doen.”

Rutte verzekert dat zijn boodschap “op alle niveaus” bij de Turkse autoriteiten onder de aandacht zal worden gebracht. Ook minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemt de aangifte tegen Wilders “totaal ongepast”. De Turkse ambassadeur in Nederland heeft dat ook te horen gekregen, aldus de bewindsman. “Het onderstreept hoe serieus we deze zaak nemen.”

(Tekst gaat verder onder video)



Al jaren moeizaam

De relatie tussen Nederland en Turkije is al jaren moeizaam. De acties van Turkije in buurland Syrië, in Libië en de inmenging in het recente conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië vallen slecht bij het kabinet en de Tweede Kamer. Ook is er al jaren kritiek op de schending van de mensenrechten in Turkije.

Lees ook: Na onthoofding Franse leraar roept Geert Wilders op: plaats Mohammed-cartoon online

Het beledigen van het staatshoofd is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen zes jaren onder Erdogan ingediend. Volgens Turkse media was vorig jaar een recordjaar met 36.000 strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende beledigingen. Er staat een maximale straf van vier jaar cel op.

Redactie/ANP