Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft in een verklaring gereageerd op de tragische dood van de 24-jarige Bas van Wijk. Op een drukbezocht strand in park De Oeverlanden werd hij zaterdag doodgeschoten, volgens getuigen omdat hij opkwam voor een vriend.

“Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed”, zegt Femke Halsema dinsdag over Bas van Wijk. De burgemeester leeft mee met de nabestaanden. Ze zegt dat het “onverdraaglijk en intens verdrietig” is voor zijn familie en vrienden dat Bas “zo gewelddadig uit hun midden is weggerukt”.

Lees ook: Stille tocht voor bekenden van doodgeschoten Bas van Wijk

In overleg met de familie gaat Halsema op zoek naar een passende herdenking voor de jonge man uit Badhoevedorp. Zijn vrienden die er zaterdag bij waren zijn opgevangen door de politie en slachtofferhulp.

Dader op de vlucht

Volgens omstanders waren zeker honderd mensen getuigen van de koelbloedige moord op Bas. De dader zou het voorzien hebben op een duur horloge van een vriend van het slachtoffer. Hij is bijna drie dagen na de dodelijke schietpartij nog altijd voortvluchtig.

Lees ook: Vrienden zagen hoe Bas (24) werd doodgeschoten: ‘Dit krijg je niet van je netvlies’

Het onderzoek van de politie naar de dader heeft “de hoogste prioriteit”, aldus Halsema.