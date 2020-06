Ramkraak op winkel in Oisterwijk, daders op de vlucht

Bij de winkel Toemen Modelsport aan de Dorpsstraat in Oisterwijk heeft donderdagochtend een ramkraak plaatsgevonden. De politie laat weten dat twee mannen kort na de kraak zijn gevlucht. De verdachten zijn nog niet gevonden.

De mannen reden rond 3:45 uur in op de winkel. Volgens het Brabants Dagblad werden omwonenden wakker van de harde knal en waarschuwde zij vervolgens de politie. Toen de politie eenmaal ter plaatse was, waren de mannen al gevlucht.

Drones

Toemen Modelsport aan de Dorpsstraat in Oisterwijk is net een paar maanden open. Ze verkopen bestuurbare auto’s, helikopters, vliegtuigen, boten en drones. Mogelijk hebben de krakers dit laatste buitgemaakt.

De politie laat weten dat de twee mannen gekleed waren in donkere kleding. Daarnaast zijn ze gevlucht in een donkerkleurige auto, mogelijk een Opel Corsa. De mannen reden vanuit Oisterwijk in de richting van Haaren.

#Oisterwijk #Dorpsstraat Zojuist heeft er een ramkraak plaatsgevonden bij een winkel. Twee mannen, donkere kleding, zijn gevlucht in een donkerkleurige auto (mog.Opel Corsa) en reden richting Haaren. Heeft u iets gezien? Bel dan nu 112 of later 0900-8844 — Politie Tilburg eo (@Politie_Tilburg) June 11, 2020

Beeld: SQ Vision