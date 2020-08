Raadslid Castricum wil niet meer terug naar huis na explosie

Het Castricumse raadslid Ralph Castricum wil niet meer terug naar zijn huis. Vorige week ontplofte er voor zijn woning ontplofte een nog onbekend explosief. Hij kijkt nu met de woningcorporatie naar opties om te verhuizen.

Castricum logeert op dit moment vanwege van zijn veiligheid op een geheim adres, maar kan daar niet lang blijven. Dinsdag heeft hij een gesprek met de woningcorporatie over een mogelijke nieuwe woning, meldt Paul Meijer maandag aan Hart van Nederland. Meijer is landelijk voorzitter van Forza!, de politieke partij van Castricum.

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen die ik heb mogen ontvangen. Dit maakt mij sterk om door te gaan met mijn strijd. Ik ben in veilige handen en maak het naar omstandigheden goed. Binnenkort kom ik met een reactie maar voor nu even pas op de plaats — Ralph Castricum 🇳🇱 (@RalphCastricum) August 21, 2020

‘Zware aanslag’

Bij het huis van het raadslid vond in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie plaats. De Castricummer sprak zelf over een “zware aanslag”. Hij bleef ongedeerd maar is flink geschrokken. Wel was er flinke schade aan de voorgevel van zijn woning. De brievenbus werd door de ontploffing weggeblazen en tientallen meters verderop teruggevonden.

Het politieonderzoek naar de explosie loopt nog. De politie tast nog in het duister over de dader of daders van wat mogelijk een aanslag was. Ook is nog niet bekend wat voor explosief er tot ontploffing is gebracht voor de deur van het raadslid.

‘Ontoelaatbaar’

Forza!-voorzitter Meijer vertelde eerder al aan Hart van Nederland dat hij denkt dat Castricum geen willekeurig slachtoffer is. Mogelijk hebben politieke tegenstanders het op hem gemunt. “Onze partij heeft een heel uitgesproken mening, als het over zwarte piet gaat, over milieu, over migratie.”

Volgens hem mogen mensen het oneens zijn met hun standpunten. “Dat is vrijheid van meningsuiting. Maar als er dan op zo’n manier een explosief afgaat midden in de nacht, vind ik dat ontoelaatbaar.” Een debat voer je in een raadzaal, stelde Meijer. “Dat doe je niet met vuurwerk of explosieven.”

Beeld: Ralph Castricum