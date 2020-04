Werknemers van een bedrijf in Groningen hebben zich samen opgesloten in een grote vakantieboerderij in het Drentse Havelte. Dat doen ze om beter samen te kunnen werken aan een project, maar wel constant 1,5 meter afstand te kunnen houden. Ook besmettingen met corona kunnen in quarantaine worden uitgesloten.

“Iedereen heeft gewoon een eigen slaapkamer en sanitair”, zegt manager Ruben Haring van EventInsight. “Werknemers zitten hier ook niet verplicht. Iedereen heeft de keuze gekregen of hij mee wilde of niet. Sommige collega’s konden om verschillende redenen niet mee en werken nog gewoon vanuit huis.”

Innoveren in quarantaine

De toekomst van het softwarebedrijf uit Groningen zag er na de eerste coronamaatregelen ineens een stuk minder rooskleurig uit. Het bedrijf maakt apps voor zakelijke evenementen, maar die werden door de overheid allemaal verboden. Daarmee vielen ook bijna alle opdrachten weg.

Om niet kopje onder te gaan moest er snel worden geïnnoveerd. Daarom werd begonnen met het bouwen van een app voor digitale zakelijke evenementen. Om deze zo goed en snel mogelijk op te zetten is veel overleg nodig. En dat is moeilijker als iedereen vanuit huis werkt. Daarom kwam het idee om twee weken een grote vakantieboerderij te huren met meer dan genoeg plek voor iedereen om veilig te werken.

Enquête

Tot nu toe gaat het samen werken en wonen van de collega’s erg goed, zegt Ruben Haring. “We hebben nog geen signalen dat mensen er helemaal klaar mee zijn. We zullen met een korte enquête peilen hoe deze werkwijze iedereen bevalt.” Medewerkers kunnen niet even op en neer naar huis. Ze zitten echt in quarantaine met z’n allen.

Tussen half negen en vijf wordt er gewoon gewerkt in de vakantieboerderij. Daarna is het personeel vrij en kan er worden ontspannen. “We organiseren dan bijvoorbeeld een pubquiz, waar ook het personeel dat thuiswerkt aan mee kan doen. Maar ook dat is niet verplicht.”

De nieuwe app voor digitale zakelijke evenementen lijkt een gat in de markt. “Deze maand hebben we de beste dag ooit gedraaid en dat in een periode zonder evenementen.” Na een verblijf van in totaal twee weken zal het hele team weer terugkeren naar Groningen.