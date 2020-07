Als je op vakantie gaat naar een code-oranje-land, zorg dan dat je twee weken voor het einde van de schoolvakantie weer terug bent, zodat je kind twee weken in quarantaine kan voordat de school weer begint. Leerlingen ouder dan 12 jaar die in quarantaine moeten ná de schoolvakantie, worden gezien als spijbelaars.

De scholen zijn verplicht hiervan melding te doen. De leerplichtambtenaar zal vervolgens het gesprek aangaan met ouders. In het ultieme geval kan er een boete worden opgelegd voor luxeverzuim, van 100 euro per kind per dag.

Lees ook: Zonaanbidders en bergbeklimmers opgelet: Nederlanders mogen weer naar Noorwegen en Malta

De gemeente Utrecht heeft ouders een brief gestuurd om hen hierop te wijzen én omdat scholen hierom vroegen. “Dat hebben we gedaan als service, om ervoor te zorgen dat ouders niet voor vervelende verrassingen komen te staan als ze weer terug zijn,” duidt een woordvoerder van de gemeente. “We wijzen ze hiermee op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun kind op de eerste schooldag gewoon op school is. Ze hebben afgelopen schooljaar al veel lessen moeten missen, dus het is belangrijk dat ze er nu vanaf het begin weer bij zijn. Dat is het doel.”

Kort dag voor scholen in regio Noord

Vraag is waarom scholen de ouders niet zelf informeren. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, heeft de scholen actief geïnformeerd over de verzuimregel. “Maar het is natuurlijk aan scholen zelf om dit te communiceren naar ouders toe. Daarin zijn zij autonoom.” Daarbij moet gezegd dat dit besluit pas laat werd bekendgemaakt door het kabinet. Voor scholen in de regio Noord was het hierdoor kort dag.

Dick Looyé, rector van College De Heemlanden in Houten, de laatste regio die met vakantie gaat, gaat in ieder geval nog wat informatie toevoegen aan de laatste nieuwsbrief. “We hadden er eerlijk gezegd nog niet zo bij stilgestaan. We hebben uitvoerig met medewerkers besproken dat het de bedoeling is dat ze niet ‘in de baas zijn tijd’ in quarantaine gaan. Maar wat extra informatie voor ouders is zeker nuttig. En dan gaat het er ons natuurlijk niet om dat we leerlingen van spijbelen willen beschuldigen. We willen ze gewoon graag op de eerste schooldag weer zien.”

Lees ook: Voormalig RIVM-topman: ‘Coronabestrijding moet slimmer, ook mensen zonder klachten testen’