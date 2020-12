Puppy's gered uit smerige bijkeuken: 'Renden door eigen uitwerpselen'

Een medewerker van de Dierenbescherming heeft vorige week twee honden en negen puppy’s gered uit een smerige bijkeuken in de gemeente Dronten. De oudere honden zaten in een te kleine en vieze bench, de pups renden door hun eigen uitwerpselen.

“Een onhoudbare situatie die schreeuwde om ingrijpen”, aldus de inspecteur van de Dierenbescherming. De inspecteur ging af op de woning na een melding via meldpunt 114.

Vloer bezaaid met poep

In de bijkeuken waar de dieren zaten was het donker en de vloer was bezaaid met hondenpoep. De vloer was ook nat van de urine en er lagen kapotgebeten zakken hondenvoer.

De pups die hierin rondliepen waren erg vermagerd. Het lijkt er sterk op dat er lange tijd niet naar de dieren was omgekeken. Voor de medewerker van de Dierenbescherming was direct duidelijk dat er ingegrepen moest worden.

Puppy’s afgestaan

Nadat de eigenaresse werd geconfronteerd met de situatie besloot ze afstand te doen van de moederhond en de negen pups. De dieren zijn door de dierenambulance opgehaald en overgebracht naar een dierenopvangcentrum van de Dierenbescherming.

Daar zijn de hond en haar pups onderzocht door de dierenarts. De pups zijn ontwormd en ontvlooid, maar bleken nog te zwak voor hun vaccinatie.

Strenge controle

Inmiddels zijn alle pups, die oud genoeg waren om van de moeder te scheiden, onderbracht bij een pleeggezin, meldt de Dierenbescherming. “Daar worden ze liefdevol verzorgd.” Ook voor de moederhond is een nieuw thuis gevonden.

De vaderhond bleef achter bij de eigenaresse. De huisvesting van die hond moet zij drastisch verbeteren. Volgens de Dierenbescherming wordt dit gecontroleerd en wordt er op toegezien dat ook deze hond het weer goed krijgt.

Beeld: Dierenbescherming