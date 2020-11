Geliefd PSV-icoon Harry van Raaij op 84-jarige leeftijd overleden

Oud-voorzitter van PSV en erelid van de club Harry van Raaij is overleden. Dat meldt PSV. Van Raaij was van 1996 tot 2004 voorzitter van de Eindhovense club. Hij is 84 jaar geworden.

Van Raaij groeide uit tot een van van voornaamste voorzitters van de club en was erg geliefd. In 2004 werd hij zelfs verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de 50-jarige geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal.

Het nieuws werd gedeeld op de website van de Eindhovense club. “Met grote droefenis deelt PSV mede dat voormalig voorzitter en erelid Harry van Raaij is overleden.”

Een groot PSV'er is niet meer.

Rust zacht, Meneer Van Raaij β™₯ π˜—π˜šπ˜ 𝘸𝘦𝘯𝘴𝘡 𝘯𝘒𝘣𝘦𝘴𝘡𝘒𝘒𝘯π˜₯𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘷𝘳π˜ͺ𝘦𝘯π˜₯𝘦𝘯 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘴𝘡𝘦𝘳𝘬𝘡𝘦 𝘦𝘯 𝘬𝘳𝘒𝘀𝘩𝘡 𝘡𝘰𝘦 𝘣π˜ͺ𝘫 𝘩𝘦𝘡 𝘷𝘦𝘳𝘭π˜ͺ𝘦𝘴. — PSV (@PSV) November 16, 2020

ANP