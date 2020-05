Protest tegen 'politiegeweld tegen zwarten' op de Dam in Amsterdam

Diverse antiracismeorganisaties houden maandag op de Dam in Amsterdam een manifestatie uit protest tegen wat zij noemen politiegeweld tegen zwarten in de VS en de EU.

Aanleiding tot het protest is de dood van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, die vorige week na een hardhandige arrestatie door de politie overleed en wat leidde tot een golf van onrust in Amerikaanse steden.

De demonstratie is een initiatief van het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL. Volgens de organisatoren “doet dit denken aan soortgelijke gebeurtenissen op eigen bodem. Zoals #MitchHenriquez die vijf jaar geleden werd verstikt door agenten tijdens zijn arrestatie in Den Haag”.

‘Racistisch geweld’

Zij zeggen verder dat “institutioneel racistisch geweld tegen zwarte mensen een probleem is dat zich ook in Nederland en de rest van Europa voordoet”.

Een woordvoerster van de organisatie zegt dat de demonstratie bij de gemeente is aangemeld en qua aantallen demonstranten niet gebonden is aan het tot 1 juni geldende samenscholingsverbod. Wel wordt demonstranten opgeroepen conform de coronamaatregelen 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes te dragen en eventueel handschoenen en desinfecterende gel mee te nemen en bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.

ANP