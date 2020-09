Maandagavond hebben tientallen boze boeren met zo’n veertig trekkers zich verzameld bij het gemeentehuis van Midden-Drenthe in Beilen. Op dat moment gaf de veiligheidsregio daar uitleg over de arrestatie van tientallen boeren in Wijster afgelopen juli.

Op 8 juli werden 63 mensen opgepakt op een boerenbedrijf in de Drentse plaats. Een deel was eerder op de dag aanwezig geweest bij een demonstratie met trekkers. De veiligheidsregio Drenthe had twee dagen eerder zulke acties met landbouwvoertuigen verboden.

Lees ook: Opgepakte boer: ‘Iedereen bij mijn bedrijf is opgepakt, ook de kinderen’

De boeren eisen nu opheldering over de arrestatie van de tientallen boeren. “De veiligheidsregio gaat de gemeenteraad uitleggen dat ze in Wijster zestig boeren met kinderen terecht hebben gearresteerd op een boeren privéterrein!”, valt te lezen in een boerenactiegroep op Facebook. “De boeren laten zich nu horen daar, en laten merken het daar niet mee eens te zijn. En terecht.”

Burgemeester naar buiten

Marco Out, burgemeester van Assen en tevens voorzitter van de veiligheidsregio, kwam in de loop van de avond naar buiten om de boeren te woord te staan. “Voor iedereen was bekend dat je niet mocht demonstreren met landbouwvoertuigen”, zei Out volgens RTV Drenthe tegen de boeren. “Als je zegt dat iets niet mag en dan niet optreedt, dan ben je geen knip voor de neus waard.”

Lees ook: Vrijgelaten boeren peinzen er niet over boete te betalen: ‘Dit had niet gehoeven’

“Als u wil demonstreren, doe het dan op een goede manier. Dus niet zoals hier”, vervolgde de burgervader. Hij wees op de geldende coronamaatregelen. “Zo hebben we afgesproken dat dat gebeurt op anderhalve meter afstand van elkaar.”

Boeren zeggen ‘sorry’

Jan Huzen reageerde namens de boeren op Facebook. “De burgemeester is zeer slecht op de hoogte wat zich in Wijster heeft afgespeeld. De man was vooral druk bezig om de boeren anderhalve meter uit elkaar te krijgen, maar die riepen gewoon massaal ‘sorry’. Zoals Grapperhaus dat ook deed!”

Lees ook: Honderden boeren vieren acties van ‘strijders’ met grote barbecue in Wijster

“Demonstreren mag, zolang de overheid de regie maar heeft over de demonstratie, dat was kort gezegd de boodschap”, aldus Huzen. “De afstand tussen de overheid en de burger is te groot geworden.”

Beeld: Persbureau Meter