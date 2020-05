ProRail hangt vlag halfstok ten nagedachtenis aan omgekomen machinist Hooghalen

Bij ProRail hangt deze donderdag de vlag halfstok. De spoorbeheerder wil zo medeleven tonen met de familie van de machinist die vrijdag omkwam door een ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen (Drenthe). De 58-jarige man uit Hardenberg wordt donderdag begraven.

“Het tragische ongeval bij Hooghalen heeft ons allen diep getroffen. We wensen iedereen sterkte op deze verdrietige dag”, schrijft ProRail op haar website.

De trein die de man bestuurde, botste op de aanhanger van een tractor. De machinist overleed ter plaatse. Twee treinpassagiers raakten lichtgewond, de bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.

Opheffen onbewaakte overwegen

Na het ongeval herhaalde de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC) dat het opheffen van onbewaakte overwegen sneller moet worden doorgevoerd. “Alles om meer dodelijke slachtoffers en leed te voorkomen.”

In Nederland zijn nog 159 onbewaakte spoorwegovergangen, vaak bij onverharde wegen. ProRail is al jaren bezig om ze op te heffen of in elk geval beter te beveiligen.

ANP/Redactie

Beeld: ProRail