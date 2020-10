Supermarkten halen per direct honderden producten uit de schappen waar sesamzaad in verwerkt is. Dit omdat er in een aantal partijen ethyleenoxide is gevonden. Die stof kan potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Ethyleenoxide mag in de Europese Unie niet op voedingsmiddelen zitten en daarom stoppen de supermarkten nu op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met de verkoop van producten met sesam.

Het verontreinigde sesamzaad komt van drie leveranciers uit India. In dat land wordt ethyleenoxide gebruikt als desinfectiemiddel. De NVWA meldt dat de stof niet meteen een probleem is voor de volksgezondheid, “maar iemand die dagelijks grote hoeveelheden zou consumeren kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden”.

‘Veiligheid voor alles’

Supermarkten zijn meteen begonnen met het weghalen van sesamproducten. Het gaat dan bijvoorbeeld om brood, crackers en muesli. Niet alleen voedsel waarin aantoonbaar sesamzaad van de drie producenten is verwerkt wordt uit de schappen gehaald, maar producten waarvan dit niet direct duidelijk is. “Veiligheid voor alles”, meldt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

Beeld: Pixabay