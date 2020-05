Varkenshouders houden hun hart vast: 'Als nog meer slachthuizen sluiten, raken stallen overvol'

‘Eén groot drama’. Dat wordt het volgens varkenshouder Wouter Oude Voshaar uit Eibergen als landbouwminister Carola Schouten vanavond beslist dat meer slachthuizen moeten sluiten. Hij maakt zich grote zorgen, omdat dat kan betekenen dat hij zijn varkens niet meer kwijt kan en het welzijn van de dieren in het gedrang komt.

“Als meer slachthuizen moeten sluiten, kunnen mijn varkens niet meer weg. Tegelijkertijd blijven de zeugen biggen krijgen, dus dat blijft zich opstapelen”, zegt Wouter tegen Hart van Nederland. Minister Schouten heeft gisteren aangegeven dat ze genoodzaakt is de inspecteurs van de NVWA terugtrekken. Dat zou betekenen dat de slachthuizen moeten sluiten. Hierover maakt ze dinsdagavond een beslissing.

Vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo moest vorige week al haar deuren sluiten vanwege een uitbraak van het coronavirus. Zondag werd duidelijk dat 147 van de 657 medewerkers van de vestiging besmet zijn. Vion wil nu al haar 12.000 medewerkers meerdere malen preventief laten testen op het virus.

Probleem voor dierenwelzijn

Linda Janssen, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), vond het een te desastreuze keuze om de slachterij in Groenlo te sluiten. “Het sluiten van een slachterij heeft een behoorlijke impact op de varkenshouders”, laat Janssen weten aan Hart van Nederland. “Buiten dat de schappen in de winkel dan leeg zullen blijven, zitten we ook met een dierwelzijnsprobleem. De dieren kunnen niet weg, blijven groeien en er worden meer biggen geboren.”

Janssen laat weten dat de varkenshouders op dit moment door de sluiting van Vion in Groenlo nog niet in de problemen komen. “Slachthuizen schieten elkaar te hulp en vangen elkaars dieren op. Maar meer sluitingen van slachthuizen moeten we niet krijgen, want we willen echt niet denken aan overvolle stallen.”

Hokken lopen vol

Varkenshouder Wouter leverde een deel van zijn varkens aan vleesverwerkingsbedrijf Vion in Groenlo. De meeste varkens levert hij aan Vion in Apeldoorn. Wouter voorziet een groot probleem op zijn boerderij als hij zijn varkens niet meer kwijt kan. Hij heeft bijna duizend varkens, waarvan er wekelijks zo’n 300 naar de slacht gaan. Tegelijkertijd komen er per week ongeveer 500 nieuwe biggen bij.

“Het blijft zich dan opstapelen. Varkens houden dan plaatsen voor elkaar bezet waardoor de hokken vollopen”, zegt Wouter. “We hebben geen plan B. Je gaat niet uit van zo’n situatie, maar als het zover is, wordt het echt een drama.” Wouter vindt dat de gezondheid van mensen voorop staat, maar het baart hem wel zorgen dat het hele slachthuis gesloten moest worden.

‘Spannende tijd’

Zowel Linda Janssen als varkenshouder Wouter noemen dit een ‘spannende tijd’. Afgelopen maand sloten meerdere slachthuizen, waaronder een van Vion, in Duitsland al de deuren. Sindsdien stijgt de spanning bij Wouter. “Nu het slachthuis in Groenlo is gesloten, komt het wel heel erg dichtbij. Als de minister meerdere sluitingen voor ogen heeft, vind ik dat erg triest”, zegt hij.

“Begrijpt minister Schouten wel wat de impact hiervan is? We moeten niet willen denken aan overvolle stallen”, aldus Linda Janssen. Wouter vult aan: “Je kunt niet zomaar een slachthuis dichtgooien. De sluiting in Groenlo was nog net op te vangen, maar de impact wordt enorm als het meerdere slachthuizen gaat treffen.”