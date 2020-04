Laat die wc-rol maar in je tent: campinghouder geeft iedere gast privétoilet

De meivakantie is in aantocht en dus bereiden veel campinghouders zich voor op de start van het vakantieseizoen. Even met een wc-rol onder je arm naar het toiletgebouw lopen is er dit jaar niet bij, omdat gedeelde sanitaire voorzieningen vanwege de coronamaatregelen gesloten moeten blijven.

Campinghouder Robbin van den Heuvel uit het Overijsselse Dalfsen bedacht dé oplossing om dit seizoen toch gasten te kunnen ontvangen. “Ik heb een soort hokje ontwikkeld met een douche en een wc. Daar zit vermaler in, die het in een buisje perst”, vertelt Van den Heuvel.

Oud hotel

De mobiele hokjes kunnen met een heftruck of trekker naar de gewenste campingplek worden gebracht, waar ze worden aangesloten op de afvoer van de wastafel. In totaal wil de campinghouder negen van dit soort mobiele toiletten bouwen. “We zijn nu bezig met de vierde. En we gaan er zo weer vijf bijbouwen.”

Toevalligerwijs kwam Van den Heuvel aan materialen voor de hokjes via een kennis, die net een oud hotel aan het verbouwen was. “Hij zei: ‘ Joh, heb je nog belang bij wc’s? Haal alles maar eruit wat je wil'”, vertelt Van den Heuvel. “Het was een hotel met veertig kamers. Dus we hebben alles eruit gesloopt.”

Privétoilet op de camping

De eerste campinggasten zijn blij met hun nieuwe privétoilet. “Heerlijk, heel erg luxe vind ik dat. En goede service van de camping, dat dat kan in deze tijden”, vertelt Marleen Witbraad.

Ze is blij dat haar campingvakantie dankzij deze uitvinding toch door kan gaan. “We wonen op twaalf hoog en als het dan mooi weer wordt, dan krijg je toch de kriebels, dan wil je toch graag naar buiten. En hier heb je meer afstand dan dat wij op twaalf hoog hebben, want dan moet je met dezelfde lift en er wonen heel veel oude mensen. Dus het risico is daar veel groter dan hier.”