Politie presenteert coldcase-zaak van verdwenen Jaïr Soares aan Duitse collega's

De verdwijningszaak van de 7-jarige Jaïr Soares, die in 1995 spoorloos verdween in het Zuid-Hollandse Monster, is door het coldcaseteam van de Haagse politie gepresenteerd aan hun Duitse collega’s.

Dat zegt een politiewoordvoerder woensdag tegen Shownieuws. “Inmiddels is de zaak gepresenteerd. We zijn in gesprek”, aldus de zegsman. Het is niet duidelijk wat er precies is gepresenteerd aan de Duitse politie.

De politie in Den Haag maakte vorige maand bekend dat zij gaan onderzoeken of de 43-jarige Duitser Christiaan Brückner, die wordt verwacht van de moord op de Britse peuter Madeleine McCann, ook gelinkt kan worden aan de verdwijning van de Nederlandse Jaïr Soares.

Verdwijning Jaïr Soares

Het 7-jarige jongetje uit Rotterdam verdween op 4 augustus 1995. Op die zomerdag zocht Jaïrs familie samen met vrienden verkoeling op het strand van Monster. Aan het eind van de middag ging een aantal van hen een hapje eten in een strandpaviljoen in de buurt. Jaïr ging al snel weer spelen, maar verdween ineens.

Een grootschalige zoekactie werd gestart, maar de jongen werd niet gevonden. Omdat Jaïr wist dat hij niet in het water mocht, graag bij zijn familie was en nog altijd niet is gevonden, gaat de politie uit van een misdrijf. Het gaat inmiddels om een van de grootste coldcase-mysteries van Nederland.

