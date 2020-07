Premier Rutte tevreden Europees begroting en coronaherstelfonds: belangen Nederland zijn geborgd

De Europese meerjarenbegroting en het herstelfonds vormen een “omvangrijk, goed pakket waarin de Nederlandse belangen geborgd zijn en waarvan Europa sterker wordt”. Dat zei premier Mark Rutte na afloop van vier dagen uitputtende onderhandelingen in Brussel.

De afgelopen dagen onderhandelden de 27 EU-leiders over het budget voor de komende zeven jaar en het herstelfonds voor landen die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.

Dinsdagochtend wisten de Europese leiders eindelijk tot een compromis te komen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting (MFK) en het coronaherstelfonds. “Deal!”, twitterde EU-president Charles Michel dinsdagochtend vroeg na 90 uur onderhandelen. De Franse president Emmanuel Macron noemde het “een historische dag voor Europa“.

De onderhandelingen over de meerjarenbegroting waren nog moeilijker dan normaal vanwege het daaraan gekoppelde herstelfonds van 750 miljard euro dat landen moet helpen opkrabbelen uit de coronacrisis.

Besloten is het fonds te vullen met 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Het geld daarvoor zal door de Europese Commissie op de kapitaalmarkt worden opgehaald.

We did it! We have reached a deal on the recovery package and the European budget for 2021-2027.

This is a strong deal. And most importantly, the right deal for Europe right now. #EUCO pic.twitter.com/c6fQ5ppwpf

— Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020