Rutte en De Jonge: 'Dit is de tweede golf, coronavirus maakt comeback'

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigen tijdens de persconferentie van vrijdagavond aan wat de verdere maatregelen zullen worden om de coronacrisis de kop in te drukken. De premier komt met een dringend waarschuwing: we moeten het nóg een keer gaan doen.

“Stappen moeten terugzetten is een lastige boodschap”, zegt Rutte, maar zijn boodschap is noodzakelijk. “Voor vele mensen is corona voor de zomer de ver-van-mijn-bedshow geworden”, zegt hij, en dus is men lakser met zaken als afstand houden en handen wassen. Maar dat kan zo niet doorgaan. “De feiten zijn zorgwekkend”.

Tweede golf breken

Als je kijkt naar het groeiende aantal coronabesmettingen in Nederland is de tweede golf begonnen. Dat vult minister Hugo de Jonge vrijdag aan. “Als we kijken naar de situatie in ziekenhuizen is het nog niet zover”, aldus de Jonge. “Het is aan ons samen te voorkomen dat het zover komt.” Omdat er inmiddels veel meer informatie beschikbaar is over het virus, “kunnen we de tweede golf breken”.

De Jonge waarschuwt verder nog maar eens dat jongeren, de groep waarin het virus momenteel het snelst rondgaat, toch echt ook flink ziek kunnen worden. Bovendien gaan ook zij op zaterdag naar de supermarkt en op zondag op familiebezoek. “Onder de hele bevolking steekt het virus zo de kop op.”

Kinderen niet meer getest

Jonge kinderen (tot en met twaalf jaar) die milde klachten hebben hoeven niet langer getest worden. Ze kunnen ook gewoon naar school, omdat het verspreidingsrisico “heel gering is”, aldus De Jonge. Dat scheelt bovendien qua drukte in de teststraten.

Ouders die hun kinderen toch willen laten testen mogen dat gewoon doen, zei De Jonge.

‘Werk vanuit huis’

De premier Rutte benadrukt nog maar eens de basisregels: houdt afstand, was je handen vaak en goed en werk zoveel mogelijk thuis. Veel mensen werken de laatste tijd niet meer thuis en dat is te merken aan de coronacijfers. 10% van de nieuwe besmettingsclusters zijn terug te voeren op werk.

In de horeca mag er in zes regio’s in het westen vanaf 0.00 uur niemand meer naar binnen, om 01.00 uur moeten tenten sluiten. Die maatregel lekte eerder al uit en wordt bevestigd door Rutte. Daarnaast mag een groep nog uit maximaal 50 mensen bestaan. Deze maatregelen gaan komende zondag om 18:00 uur in en geldt voor Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Haaglanden (Den Haag), Rotterdam-Rijnmond, Hollands Midden (Leiden) en Kennemerland (Haarlem).

Als de verspreiding van corona zo doorgaat, komen er over drie weken zo’n tienduizend coronapatiënten per dag bij. “Dat kunnen we de zorg niet aandoen, niet weer.”

Risicocategorieën

De verschillende delen van Nederland zijn vanaf vandaag ingedeeld in drie risicocategorieën. In een zestal regio’s is de situatie volgens De Jonge dermate zorgelijk dat daar extra beperkingen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. De hoogste alarmfase, waarbij harde maatregelen nodig zijn, geldt nog nergens.

De verschillende regio’s komen vrijdagavond vanaf 20.00 uur met meer informatie over de maatregelen voor hun regio.