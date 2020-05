Precies 25 jaar geleden wonnen strijdende Slotenaren de slag om weilandje de Vrije Geer

Op 17 mei 1995, precies 25 jaar geleden, won een groepje fanatieke actievoerders uit Sloten de slag om de Vrije Geer. Dit weilandje was het laatste stukje groen rondom het dorp Sloten. De gemeente wilde hier huizen laten bouwen, maar dit lieten de Slotenaren niet gebeuren. Ze hielden een referendum en wonnen!

Ze begint weer te stralen als ze het over de grote overwinning heeft. De toen dertig jarige Tamar Frankfurther reed in de jaren negentig met haar moeder langs de Vrije Geer en besloot dat dit stukje natuur niet verloren mocht gaan. Met vijf anderen begon ze een jarenlange strijd en wist uiteindelijk genoeg Amsterdammers achter zich te krijgen om het stukje natuur te redden. Tegenwoordig is de Vrije Geer een bloeiend natuurgebied.

‘Red het weilandje’

“Het door burgers georganiseerde referendum bestond in die tijd net, maar we hadden geen idee hoeveel moeite ons dat zou kosten,” vertelt Frankfurther lachend tegen Hart van Nederland. Voor haar liggen oude folders met ‘Red het weilandje, stem 17 mei oneens’ erop. Om het referendum erdoor te krijgen moest de actiegroep eerst 26.000 geldige handtekeningen verzamelen.

“Toen moesten we één op de drie Amsterdammers naar de stembus krijgen. Dat is een hoop! We hebben toen een hele campagne opgezet.” Met succes. Ruim 200.000 Amsterdammers besloten op 17 mei 1995 dat er niet gebouwd ging worden in de Vrije Geer. Toen dit was besloten moest het weiland ook echt als natuurpark worden ingericht, omdat anders het risico bestond dat het later alsnog bebouwd zou worden.

Bijzonder natuurpark

Tegenwoordig is de Vrije Geer een gevarieerd natuurgebied, waar Amsterdammers ontsnappen aan de drukte. Een groep vrijwilligers verzorgt het onderhoud. Twee van hen zijn Jane en Hein, die elkaar vijf jaar geleden in de Vrije Geer ontmoet hebben, waar de vonk oversloeg.

Het natuurparkje heeft dan ook een speciale betekenis voor hen. “Het is een vitaal leefgebied voor talloze vogels, nachtvlinders, insecten, vissen, schapen, mensen… en het is verbonden aan de grotere groene as, en dat op loop afstand van onze woning,” vertelt Jane aan Hart van Nederland. Als de slag om de Vrije Geer 25 jaar geleden niet gewonnen was, hadden Jane en Hein elkaar misschien nooit ontmoet… Het sprookje van de Vrije Geer!

Een driedelige online documentaire vertelt de geschiedenis van de Vrije Geer en is tegelijkertijd een handboek voor actievoerders vandaag de dag. At5 zendt de documentaire uit tijdens Pinksteren.