Recordaantal positieve coronatests in één dag gemeld

Het RIVM heeft de afgelopen 24 uur 1546 positieve coronatests afgenomen. Dat is het hoogste aantal nieuwe vastgestelde besmettingen op één dag. Het oude record was net een dag oud, op dinsdag meldde het coronadashboard 1387 positieve tests.

De gemeente Amsterdam telde 239 nieuwe gevallen, iets minder dan de 246 van dinsdag. Dat was een record voor de hoofdstad. In Den Haag kwamen 117 besmettingen aan het licht en ook dat is iets minder dan dinsdag. Het aantal gemelde besmettingen in Rotterdam steeg juist van 100 naar 163. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag voor de Maasstad.

Studentenstad Wageningen heeft naar verhouding de meeste gemelde besmettingen van heel Nederland. Daar werden in het afgelopen etmaal 16 nieuwe gevallen gemeld, wat neerkomt op meer dan 40 gevallen op elke 100.000 inwoners.

Het zijn nog altijd vooral jongeren die het coronavirus oplopen. Iets minder dan de helft is 20 tot 40 jaar oud. Zo’n 13 procent is 60 jaar of ouder.

8000 nieuwe besmettingen in een week

In de afgelopen zeven dagen steeg het aantal coronagevallen met ruim 8000. Ook het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de ic’s steeg met respectievelijk 144 en 8. Veertien mensen stierven de afgelopen week aan de gevolgen van het coronavirus.

Van eind maart tot half april waren ook veel besmettingen vastgesteld, maar toen werden veel minder mensen getest. Het werkelijke aantal besmettingen lag toen vermoedelijk aanzienlijk hoger.

ANP/Redactie