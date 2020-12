Een pony en een ezel zijn er vrijdagochtend éven tussenuit geknepen en vermaakten zich op de carpoolplaats aan de Ulkedonken in Maarheeze. De grote vraag was natuurlijk: van wie zijn deze rakkers?

De shetlandpony en de ezel werden door de politie meegenomen en ondergebracht in een wei in de buurt, schrijft politie Valkenswaard op Facebook. Mirjam, de eigenaresse van ezel Sjefke en pony High Five, had ze nog niet gemist. “Ze belden mij vanmorgen op of we onze pony en ezel kwijt waren. Ik was er toen nog niet geweest, want ik doe ‘s morgens eerst m’n kinderen naar school brengen. Daarna maak ik m’n ronde om alle diertjes te voeren, waaronder dus ook de pony en ezel.”

(Tekst gaat verder onder Facebook-bericht)

Koppige ezel

Het duo had een nieuwe wei gekregen waar nog lekker vers gras in stond, maar de “koppige” ezel vond een ‘lek’ in hun nieuwe onderkomen en nam samen met zijn beste vriendin de benen, met als eindpunt dus de carpoolplaats. “Ze wilden denk ik op zoek naar een kerststal,” grapt Mirjam. Ze zijn nu weer veilig thuis en maken het prima.

Wellicht krijgt het nachtelijk avontuurtje nog gevolgen in de vorm van gezinsuitbreiding..? “Het is wel een droom van mij om een muilezeltje te krijgen. Erg leuk voor de kids! We hebben in de zomer hier een maisdoolhof en daarbij een kinderboerderij waar de pony en ezel lopen om mee te knuffelen. Dat zou toch geweldig zijn: een maisdoolhof en daarbij nog een lief muilezeltje die je kan knuffelen!”