Politieauto belandt in greppel bij achtervolging, twee verdachten opgepakt

Na een wilde achtervolging in Twente zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee verdachten aangehouden. De mannen negeerden eerder een stopteken van de politie en gingen er met hoge snelheid vandoor. De vluchtrit eindigde in de greppel.

De mannen scheurden in een auto met Duits kenteken door de Overijsselse grensplaatsen Losser, de Lutte en Oldenzaal. Meerdere politieauto’s zaten hen op de hielen. Ook de Duitse politie hielp bij de klopjacht.

Weiland ingereden

Tijdens de achtervolging schoot een van de politieauto’s van de weg en belandde in een greppel. In een laatste poging om te ontkomen reden de mannen een weiland in bij Beuningen, vlak bij de Duitse grens. Ze kwamen daar echter vast te zitten en eindigden – net als de politieauto – in een greppel.

Daarop konden de verdachten uiteindelijk worden ingerekend. Het is niet bekend waarom ze op de vlucht sloegen. Ook is niet duidelijk waarom de politie een stopteken gaf.

Beeld: SPS Media