Politiehond Doerak spoort vluchtende autodief op in bosjes

Collega's van BT Venray zien in Ysselsteyn een gestolen personenauto rijden. Na een korte aktie komt de auto in een greppel tot stilstand en de verdachte vlucht te voet weg. Collega's hebben gezocht maar konden de verdachte niet traceren. Een hondengeleider van ons team gaat ter plaatse en laat zijn DienstHond Doerak speuren naar de verdachte. Doerak vind de verdachte die zich had verstopt in de hoge begroeiïng. Mooie samenwerking tussen collega's Venray en TSH Limburg. ^MZ #teamsurveillancehondenlimburg #k9 #hondenbrigade #mooistebaantjebijdepolitie