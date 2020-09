Politieachtervolging eindigt in zware crash, bestuurder met spoed naar het ziekenhuis

Een politieachtervolging door het West-Friese Venhuizen is in de nacht van woensdag op donderdag geëindigd in een zware crash. Tijdens de achtervolging reed de verdachte op de Westfrisiaweg met zijn auto tegen een boom, waarna het voertuig te water raakte.

Het ongeluk gebeurde rond 01:30 uur ‘s nachts, meldt 112WestFriesland. De bestuurder van de gecrashte auto moest door de hulpdiensten uit zijn voertuig worden bevrijd. Hij is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na de crash werd een groot onderzoek ingesteld. De Westfrisiaweg tussen de Voetakkers en de Meilag Venhuizen was daardoor enkele uren afgesloten voor verkeer.

Waarom de bestuurder door de politie werd achtervolgd, is niet duidelijk.