Verdachte raakt gewond bij wilde politieachtervolging door Apeldoorn die eindigt in crash

Een politieachtervolging door Apeldoorn is vrijdagmorgen geëindigd in een crash. Hierbij raakte een van de verdachten gewond.

De politie kreeg iets voor 06.00 uur een inbraakmelding op het industrieterrein in Apeldoorn-Noord. Toen meerdere agenten poolshoogte namen, zagen ze een grijze Volkswagen Caddy wegrijden. Omdat het vlak in de buurt was van waar de melding vandaan kwam, zette de politie de achtervolging in.

Noodstop

Meerdere eenheden van de politie sloten aan bij de achtervolging. De grijze caddy, met daarin twee inzittenden, reed zich klem op de Steenbokstraat net buiten het industrieterrein. Het politievoertuig dat in de achtervolging was kon niet meer op tijd stoppen en knalde vervolgens tegen het busje. Dat belandde door de klap bovenop een muurtje.

Lees ook: Man in benen geschoten door politie na zwaaien met groot mes

De twee inzittenden werden door de politie direct aangehouden. Een van hen was lichtgewond. Hij werd na controle in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. De andere verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Onderzoek

De politie sloot direct de omgeving van het ongeval af voor verder onderzoek.

Ook wordt er onderzoek gedaan bij het bedrijfspand waar de inbraak zou hebben plaatsgevonden. Of er daadwerkelijk iets buit is gemaakt bij de inbraak is onbekend.

Beeld: SPS Media