De politie heeft zondagavond in de Schuurmanstraat in Zwolle een vrouw aangetroffen met “een flinke snijwond”. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar. De straat is afgezet voor sporenonderzoek en er is een speurhond ingezet.

Getuigenoproep

De politie vraagt getuigen die mogelijk iets hebben gezien of meer weten, zich vooral te melden.

Beeld: Persbureau Meter