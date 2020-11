Politie op zoek naar doorrijder die vrouw (70) aanreed in Leusden

De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding in het Utrechtse Leusden. Een automobilist reed daar woensdag een 70-jarige vrouw aan en is daarna doorgereden. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

De aanrijding gebeurde woensdagochtend vroeg op de Asschatterweg, ter hoogte van de Wilgenlaan. Rond 6.45 uur zag een bewoner daar een vrouw op de weg liggen. Toegesnelde agenten zien dat ze zwaargewond is, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht.

Lees ook: Wijchen geschokt nadat man opzettelijk is overreden door pakketbezorger: ‘In één klap uit het leven gerukt’

Doorgereden na aanrijding

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw is aangereden door een auto, waarschijnlijk is dat tussen 06.30 en 06.45 uur gebeurt. De bestuurder van de wagen is na de aanrijding doorgereden, zonder zich om de gewonde vrouw te bekommeren.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart en roept de doorrijder op om zich te melden. Ook is de politie op zoek naar getuigen van de aanrijding. Die mensen worden dringend verzocht contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0900-8000.

Lees ook: Vijf jaar rijontzegging voor doorrijder van Miranda: ‘Heel goed, ook voor anderen’