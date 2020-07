Politie zoekt billentikker die vrouwen lastig valt in Rotterdam

De politie in Rotterdam is op zoek naar een man die in de afgelopen week drie vrouwen zou hebben aangerand. De vrouwen werden tijdens het fietsen of het stallen van hun fiets door de man op hun billen getikt.

Dat gebeurde aan de Lusthofstraat en het Zuster Hennekenplein. De man sloeg vooral toe tussen 02:00 en 04:00 uur ‘s nachts bij de vrouwen, die op de fiets onderweg waren vanuit het centrum van Rotterdam. Alle drie de vrouwen hebben aangifte gedaan van aanranding.

Rammelende fiets

Volgens de politie reed de verdachte op een lichtgekleurde, rammelende fiets met zijtassen. Op een ietwat onscherp camerabeeld dat de politie heeft gedeeld is de man te zien terwijl hij wegrijdt op de fiets.

De billentikker wordt door de politie opgeroepen zich te melden. Vrouwen die slachtoffer zijn geworden van de man worden eveneens gevraagd zich te melden door te bellen met 0900-8844.