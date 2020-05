Politie Zeeland doet onderzoek na vondst lichaam op weg in Terneuzen

Op de Margarethaweg in Terneuzen is in de nacht van vrijdag op zaterdag midden op straat een overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk en daarom doet de politie ter plaatse al urenlang sporenonderzoek.

De hulpdiensten kregen rond 03.40 uur een melding van de vondst van een zwaargewond persoon op de weg tussen Terneuzen en Griete. Direct werden meerdere politie-eenheden, de ambulancedienst en een traumahelikopter opgeroepen. Toen bleek dat het slachtoffer reeds was overleden, werd de komst van het traumateam geannuleerd.

Afgesloten weg

Om te achterhalen waardoor de persoon om het leven is gekomen doet de politie forensisch onderzoek. De weg is daarom al urenlang afgesloten. Er is door de brandweer een grote tent om het slachtoffer gezet.

De politie laat weten nog onderzoek te doen naar de identiteit van het slachtoffer. Inmiddels is er een vermoeden wie het slachtoffer is, maar dit moet nog bevestigd worden. De omstandigheden rondom het overlijden worden nog onderzocht.

Beeld: Provicom