De politie in Zaanstreek-Waterland in Noord-Holland heeft zondag een zwaargewonde kat gevonden in een woning. De 47-jarige bewoner is aangehouden. Hij wordt verdacht van dierenmishandeling.

Agenten gingen naar de woning na een melding van een ‘verdachte situatie’. Hoe die verdachte situatie er precies uitzag, wil de politie niet zeggen. Toen de dienders bij de woning aankwamen, zagen ze de zwaargewonde kat liggen. “De kat was ernstig letsel van buitenaf toegebracht”, aldus een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

Wat de kat precies is aangedaan, is niet bekend. De bewoner is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. De dierenpolitie onderzoekt de toedracht van de mishandeling.

Foto ter illustratie via Pixabay