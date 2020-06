Politie vindt hevig bloedende man bij voordeur van woning in Oss

Een man is zwaargewond geraakt bij een steekpartij in de Merinohof in Oss. De politie kwam af op de melding van een incident en vond de man bloedend bij de voordeur van een woning.

Een verdachte is direct aangehouden, hij was ongedeerd. De relatie tussen de twee personen is nog onduidelijk, net als de aanleiding van de steekpartij.

De straat werd afgezet, waardoor veel mensen poolshoogte ging nemen. Omwonenden vertellen aan het Brabants Dagblad dat er sinds een paar maanden een man en een vrouw in de woning wonen. De schrik zit er bij de buren goed in. “Dit verwacht je toch niet op een gewone doordeweekse avond in een gewone volkswijk? Maar ja, je weet tegenwoordig ook niet meer wie er allemaal woont. Er zijn steeds meer huiselijke ruzies, mensen hebben een kort lontje.”

Beeld: Bart Meesters