Politie vindt acht messen onder bed van man (19) die in mei jongen neerstak

De politie heeft zaterdag een 19-jarige inwoner van Rotterdam aangehouden op verdenking van een steekincident in de wijk Oostgaarde in Capelle aan den IJssel. Tijdens een huiszoeking vond de politie vijf messen onder zijn matras en drie in een doos onder zijn bed.

Onder de verzameling messen bevond zich een mes met twee snijvlakken en een valmes, die beide verboden zijn.

Het steekincident vond begin mei plaats. Daarbij raakte een jongen licht gewond. Uit angst voor de dader wachtte het slachtoffer tot in augustus met het doen van aangifte. Het onderzoek van de politie resulteerde zaterdag in een aanhouding. De verdachte mag zich binnenkort voor de politierechter verantwoorden.

‘Zorgwekkende toestanden’

De 19-jarige Rotterdammer bewaarde de verboden messen in zijn rugzak. De politie vond ook twee kapmessen. De messen onder zijn matras zijn niet strafbaar, want die hebben niet aan beide kanten een snijvlak. “Maar het hebben van welke messen dan ook in je kamer heeft sowieso weinig goeds in de zin en zorgt voor zorgwekkende toestanden in huis en op straat”, waarschuwt de politie.

ANP

Beeld: Politie.nl