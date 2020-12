Politie verspreidt foto verdachte van moord vrouw (35) in Noordwijk

De politie is “dringend” op zoek naar de 25-jarige Serge Hakobian wegens een geweldsmisdrijf. Hij wordt ervan verdacht zondag in Noordwijk een 35- jarige vrouw om het leven in te hebben gebracht. De politie heeft ook een foto van de verdachte verspreid.

“Het onderzoek is nog in volle gang op dit moment, dus we kunnen nog niet zeggen hoe we deze man op het spoor zijn gekomen. De twee kenden elkaar”, aldus een woordvoerder van de politie. “Een foto en naam plus toenaam is best een zwaar middel om in te zetten. Dan moet daar wel echt een flinke aanleiding voor zijn, en in dit geval menen wij dat die er is.”

Lees ook: Politie vindt dode vrouw in woning Noordwijk, gaat uit van misdrijf

Agressief

Volgens de politie heeft de verdachte psychische klachten en kan hij agressief reageren. De politie waarschuwt dan ook mensen die de verdachte tegenkomen de man niet zelf te benaderen, maar direct de politie te bellen.

De verdachte heeft lang donker krullend haar, een mager postuur en draagt vermoedelijk een zwarte jas. Het is onduidelijk hoe hij zich verplaatst. Hij bevindt zich mogelijk in het buitenland en staat internationaal gesignaleerd voor aanhouding.

De 35-jarige vrouw is zondagmiddag dood aangetroffen in een woning in Noordwijk aan het Lindenplein. De politie kan in het belang van het onderzoek niet meer informatie geven.

ANP/redactie