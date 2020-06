De politie heeft meerdere personen aangehouden bij een inval in Den Haag. De inval zou zijn bij een shishalounge aan de Loosduinsekade, maar dat wil de politie nog niet bevestigen.

Een woordvoerder laat weten aan Hart van Nederland dat de aanhoudingen zijn gedaan in een lopend onderzoek. Op minimaal een andere locatie is de politie ook ingevallen. Waar wil de politie niet zeggen.

Op foto’s is te zien dat er een grote politiemacht ter plaatse is in Den Haag. Ook lopen er agenten met bivakmutsen rond. Met zwarte schermen is het pand afgesloten.

Beeld: Regio15