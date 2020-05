Politie grijpt in bij straatfeest met zestig man en dj in Dordrecht

De politie heeft ingegrepen bij een straatfeest in Dordrecht, na klachten over geluidsoverlast. Vijftig tot zestig mensen waren in de nacht van zaterdag op zondag bij het verjaardagsfeest in de Brikstraat.

Toen de agenten arriveerden zagen zij dat op straat een feest werd gehouden voor de verjaardag van een bewoner. Op straat stonden meerdere picknicktafels, een opblaasbaar zwembadje en een dj draaide muziek. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het op dit moment niet toegestaan om straatfeesten te houden.

In been gebeten

Toen de jarige de politie liet weten dat hij niet van plan was het feest te beëindigen, kreeg hij een waarschuwing. Toen hij daarop niet reageerde, greep de politie in. Hierop keerden enkele feestgangers zich tegen de agenten.

Een aangehouden verdachte raakte gewond door beten van een politiehond. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en schopte een agent. Hij was onder invloed van alcohol en testte positief op het gebruik van harddrugs. Hij werd na behandeling gearresteerd.

ANP