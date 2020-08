Politie schiet verwarde man neer in Amsterdam

De politie heeft donderdag vlakbij de Voorburgstraat in Amsterdam Nieuw-West een verwarde man neergeschoten. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland.

Volgens de woordvoerder stond de man met een mes te zwaaien. Hij dreigde zichzelf iets aan te doen en gedroeg zich verward. Vervolgens hebben agenten op hem geschoten. Wat er verder precies is gebeurd, is onduidelijk.

De ⁦@Politie_Adam⁩ is al een kwartier druk met verwarde man met mes. Getrokken vuurwapens in de binnentuin. ‘We want to help you sir, put down the knife!’ pic.twitter.com/60VJzEQz2M

— Ruben Koops (@rubenkoops) August 13, 2020