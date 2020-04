Politie Roosendaal vat fietsendief in de kraag dankzij fietsopa Adrie

De politie in Roosendaal heeft zondag dankzij ‘fietsopa’ Adrie Korstanje een fietsendief aan kunnen houden. De man van 79 uit het Zeeuwse Oudelande achtervolgde de dief op een elektrische fiets. En dat deed hij mét een passagier achterop! De aangehouden man van 27 komt uit Eindhoven en is een bekende van de politie.

In een bericht op haar site schrijft de politie dat een wijkagent de fietsendief tegenkwam op de Chromietdijk. De man viel hem op omdat er een fles uit de fietstas viel.

Toen de agent de man vroeg de fles op te rapen, deed de fietser dat, maar reed daarna verder richting het Burgemeester Godwaldtpark. Ook de agent was van plan verder te fietsen, maar werd al snel aangesproken door twee andere mannen op een fiets: fietsopa Adrie en zijn passagier. Die wisten de agent te vertellen dat de man die hij net had aangesproken, kort daarvoor de fiets had gestolen. De twee waren in achtervolging.

Adrie achtervolgt fietsendief

Daarop besloot de wijkagent ook de achtervolging in te zetten, met de Adrie in zijn kielzog. Tijdens de tocht kregen ze aanwijzingen van mensen die ze in de richting van de fietsendief wezen. Ter hoogte van de Cinnaberdijk wist de agent de dief in de kraag te vatten. Niet lang nadat de agent dat gedaan had, kwam Adrie ook aangefietst. “Ik wou de dief eigenlijk gelijk ’n klap op z’n smoel geven, maar dat kun je niet maken bij iemand die geboeid is natuurlijk” zegt Adrie tegen Hart van Nederland. Wel noemt hij het stelen van de fiets ‘een laffe daad’.

De gestolen fiets was van de 76-jarige vriendin van de Adrie. Ze waren samen boodschappen aan het halen. Terwijl zijn vriendin de boodschap deed, paste hij op de fiets. Toen Adrie even op zijn mobiele telefoon keek, zag de dief zijn kans schoon. Hij wist in een split second de fiets te stelen.

Adrenaline

Meerdere bezoekers van het winkelcentrum probeerden de diefstal te stoppen, helaas zonder succes. Toen Adrie de achtervolging in wilde gaan zetten, sprong één van de omstanders bij hem achterop om het te helpen. En dus met succes. Op de vraag hoe hij zo’n prestatie heeft kunnen leveren zegt hij: “je hebt zo veel adrenaline in je bloed, ik reed gewoon 29 kilometer per uur op die fiets met die man achterop!”

De fietsendief is meegenomen naar het bureau en achter slot en grendel gezet. De politie is blij met de aanhouding van de man en de actie van Adrie. Ook bedanken ze de omstanders voor het geven van de aanwijzingen. En Adrie? Die voelt zichzelf niet zo’n held. “Valt wel mee hoor. Actie is reactie hè!” is zijn nuchtere mening.