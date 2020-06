Politie rijdt in op Eindhovenaar en noemt het 'een grap'

Een 33-jarige Eindhovenaar heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag en zware mishandeling door de Eindhovense politie, nadat zij voor de ‘grap’ op hem zou zijn ingereden.

De man liep eind mei nietsvermoedend door het centrum van de stad toen een politievoertuig hem passeerde. Uit het niet keerde de wagen om en werd er gas gegeven in zijn richting. “Als mijn client niet was weggesprongen dan was hij dik aangereden”, vertelt zijn advocaat Yannick Quint.

Volgens de advocaat van de Eindhovenaar werd er na afloop van het incident door de politie verklaard dat het om een mislukte grap zou gaan. Ze dachten een bekende te zien met wie ze een grap wilde uithalen. “In de vorm van op iemand inrijden zodat diegene dan moet wegspringen”, aldus Quint. “Het is een bizarre verklaring. Het was nog licht en de afstand tussen het politievoertuig en mijn cliënt was dusdanig klein dat je een vriend echt wel herkent.”

Ongegrond

Advocaat Quint vermoedt dat er sprake is van etnisch profileren. Dit komt omdat dezelfde Eindhovense man vorige week een proces verbaal heeft gekregen. Dit nadat hij agenten passeerden die een auto aan het controleren waren. “Hij liep langs en er werd zomaar om zijn legitimatie gevraagd. Ze dachten dat hij de orde zou gaan verstoren. In het proces verbaal staat ook dat hij een Noord-Afrikaanse man is.”

Het Openbaar Ministerie heeft deze zaak onderzocht en dit proces verbaal recent geseponeerd. “Nadat ze de verklaring van mijn cliënt hebben gelezen, moeten ze wel hebben gedacht dat het totaal ongegrond was.”

Eindhovense politie betreurt incident

Uitsluitsel over de ‘grap’ van de politie hoopt Quint binnen twee weken te krijgen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de aangifte van poging tot doodslag en zware mishandeling. De Eindhovense politie laat aan Hart van Nederland weten dat het incident zich inderdaad heeft voorgedaan en betreurt dat dit is gebeurd.

Naast de beoordeling van het OM is er ook een intern onderzoek gestart. Dit om te achterhalen hoe dit precies is gelopen.