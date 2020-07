Politie plukt Ford Ka(brio) met zwembad van de weg

De politie heeft in Apeldoorn een Ford Ka(brio) met achterin een zwembad van de weg gehaald. De eigenaar bleek YouTuber Boaz van Boggelen, die in de natte bolide met zijn maten even een burgertje ging klappen bij een fastfoodgigant.

Heen ging helemaal prima, maar op de terugweg met nog honderd meter te gaan tot de eindbestemming werden ze gesnapt door een politieagent. Die vond het niet zo’n leuk uitstapje en Boaz en zijn vrienden kregen een proces-verbaal aan hun zwembroek wegens onder meer het rijden zonder gordels en het rijden met meer mensen dan aanwezige gordels. Ook kreeg de auto ter plekke een WOK-status, wat betekent dat het rijdende zwembad geen meter verder mag rijden.

‘Superdom maar supergrappig’

Boaz en zijn maten vroegen nog vriendelijk of ze niet nog honderd meter verder mochten rijden, maar de agent was onverbiddelijk en noemde de situatie “levensgevaarlijk”. Toch wisten ze de bolide terug te krijgen naar de eindbestemming, maar het is daarmee wel afgelopen met de Ford Ka(brio) want die werd teruggebracht naar zijn originele staat: rijp voor de sloop.

“Wat ze zeiden is: ‘Het is superdom dat jullie dit gedaan hebben.’ En dat weten we, maar het was wel supergrappig,” aldus Boaz.