Politie houdt verdachte aan voor moord op Laura (26) uit Venlo

Er is een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident in Venlo, waarbij de 26-jarige Laura om het leven kwam. Het gaat om een 39-jarige man uit Portugal.

De vrouw werd afgelopen dinsdagochtend in de Azaleastraat in de wijk Blerick doodgestoken. De verdachte sloeg op diezelfde dinsdag op de vlucht richting Spanje en werd daar op verzoek van de Nederlandse politie aangehouden.

Lees ook: Vrouw (26) dood na steekpartij in Venlo: ‘Hoorde eerst schreeuwen en getoeter van een auto’

Wanneer de man naar Nederland wordt overgebracht is nog onduidelijk, aldus de politie.

Lees ook: Venlose buurt geschokt door dood buurvrouw (26): ‘Heel normaal meisje’

Buurtgenoten reageerden met afschuw op de vreselijke gebeurtenis in hun wijk. Een van hen kende Laura persoonlijk en vertelde aan Hart van Nederland dat ze nog maar net in de wijk woonde en het huis had gekocht van haar nichtje. “Het was een heel normaal meisje. Ze heeft bij mijn zoon in de klas gezeten.” Volgens de kennis was Laura “een meid die thuiskwam, naar haar werk ging en gewoon haar ding deed”.