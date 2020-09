De politie heeft maandagmiddag een losgebroken schaap van de snelweg gehaald die rondwandelde op A28 ter hoogte van Harderwijk. Om ongelukken te voorkomen werd het dier gevangen en meegenomen in de dienstwagen.

Het schaap is vervolgens naar de dichtstbijzijnde boer gebracht. “Daar kon het schaap lekker even bijkomen in een stalletje”, laat de politie weten op Facebook. De eigenaar van het dier is nog niet gevonden, maar een van de dienstdoende agenten leek dat niet zo erg te vinden. “Ik heb met weinig ‘verdachten’ zo lieflijk geknuffeld op de achterbank.”

Beeld: Politie