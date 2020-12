Politie grijpt in bij illegale feesten, agent in Den Helder mishandeld

In Delft en Den Helder heeft de politie afgelopen nacht illegale feesten beëindigd. Aanwezigen probeerden na aankomst van de politie te vluchten. In Den Helder werd een agent mishandeld tijdens de beëindiging van een huisfeest.

Toen de agenten aankwamen bij de woning werd direct de deur dichtgegooid. Via de achterzijde van de woning en het dak vluchtte een groot aantal personen de woning uit. De politie schat dat er op dat moment zo’n vijftig mensen aanwezig waren het huisfeest. Van de mensen die achterbleven in de woning werd om hun identiteit gevraagd. Een aantal gasten was daar niet van gediend en sloegen een agent. Tegen de bewoner van de woning wordt proces-verbaal opgemaakt voor het veroorzaken van geluidsoverlast.

Bouwterrein

Gasten van een feest in Delft namen ook de benen toen de politie ingreep op een feest. Ze vluchtten een bouwterrein op waar ze later door de politie werden gevonden. Een aantal feestvierders heeft een bekeuring gekregen. Onder andere voor het overtreden van de coronamaatregelen en het betreden van verboden terrein. Ook zijn er meerdere mensen aangehouden.

In Diemen kon de politie juist een illegaal feest voorkomen. Tientallen mensen die op dit feestje af wilde komen gingen direct onverrichter zaken maar weer naar huis. De nadrukkelijke aanwezigheid van de politiemensen gooide roet in het eten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Hondenbrigade Politie Den Haag (@hondenbrigade_denhaag)

Beeld: Politie Den Haag