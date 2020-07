Politie rukt groots uit voor familieruzie aan Tabakswal in Deventer

De politie is donderdagavond groots uitgerukt voor onrust aan de Tabakswal in Deventer. Volgens een politiewoordvoerder ging het om een ruzie in de familiesfeer.

De woordvoerder meldt aan Hart van Nederland dat er veel collega’s op de been zijn geweest om de orde te herstellen in de straat. Inmiddels is de rust wedergekeerd. Wat er precies is voorgevallen, wordt nog onderzocht door de politie.

Een ooggetuige meldt aan RTV Oost dat de twee ruziënde partijen stokken en stalen pijpen bij zich hadden. Politieagenten zouden kogelwerende vesten dragen. De politiewoordvoerder kan dit niet bevestigen aan Hart van Nederland, maar laat wel weten dat er geen sprake is van een schietincident.